Für Aufsteiger 1. VfL Potsdam geht das Warten auf die ersten Punkte in der Handball-Bundesliga weiter. Die Mannschaft von Trainer Emir Kurtagic verlor gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 22:27 (10:10).



Bei der fünften Niederlage im fünften Spiel trug sich Maxim Orlov vor 2.050 Fans in der heimischen Arena am Luftschiffhafen mit sechs Treffern als bester Werfer der Brandenburger in die Statistik ein. Damit rangiert der VfL weiter auf dem letzten Tabellenplatz.