Der VfL Potsdam hat in der Handball-Bundesliga auch sein viertes Spiel verloren. Gegen die HC Erlangen unterlag der Aufsteiger am Samstagnachmittag mit 19:23 (9:12). Bei der vierten Niederlage im vierten Spiel trug sich Elias Kofler vor rund 5.300 Zuschauern in der Arena in Nürnberg mit fünf Treffern als bester Werfer der Brandenburger in die Statistik ein.