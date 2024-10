Sieglos in Handball-Bundesliga

Aufsteiger VfL Potsdam steht auch nach dem siebten Spiel in der Handball-Bundesliga ohne Punkte da. Das Team von Trainer Emir Kurtagic verlor eine packende Begegnung gegen den VfL Gummersbach mit 26:28 (10:10). Vor 2.050 Fans in der Potsdamer Arena am Luftschiffhafen zeichnete sich Maxim Orlov mit sieben Treffern als bester Werfer aus.