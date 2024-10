31:38 in Bukarest

Do 31.10.24 | 20:31 Uhr

Die Füchse Berlin haben in der Handball Champions League die dritte Niederlage in Folge kassiert. Beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest unterlag das Team von Trainer Jaron Siewert nach einer Halbzeit-Führung noch 31:38 (19:18).

In der hitzigen Atmosphäre ging es in der ersten Halbzeit denkbar knapp zu, weder Berlin noch Bukarest war eine Zwei-Tore-Führung vergönnt. Das änderte sich erst nach der Pause, als die Hausherren schnell auf 28:24 stellten und schließlich davonzogen.

Die Füchse, die vergangene Saison in der EHF European League zweimal gegen Bukarest gewonnen hatten, hatten zuletzt schon gegen Sporting Lissabon (33:35) und Paris Saint-Germain (38:40) verloren. Weiter geht es in der Champions League am 21. November mit dem Heimspiel gegen Bukarest.

In der Handball-Bundesliga empfangen die Füchse bereits am Sonntag den THW Kiel zum Topspiel.