In einem heiß umkämpften Handballkrimi zeigen die Füchse Berlin gegen Paris St. Germain offensiv eine überragende Leistung. Fehlender defensiver Zugriff führt am Ende dennoch zu einer knappen 38:40-Niederlage in der Champions League.

Die Füchse Berlin müssen in der Champions League eine bittere, weil knappe Niederlage gegen Paris St. Germain hinnehmen. Mit 38:40 (20:20) verlieren die Berliner am Donnerstagabend ein Offensivfeuerwerk gegen das französische Top-Team. Bester Werfer der Gastgeber wurde Welthandballer Mathias Gidsel.

Vorne traf Gidsel nach 36 Sekunden zum ersten Mal, hinten hielt Milosavljev prompt den ersten Ball. Auf den voll besetzten Rängen jubelten die 8.525 Füchse-Fans, auf der Bank auch Lasse Andersson. Der war am Donnerstag mit Schulterproblemen zum Zuschauen verdammt, konnte sich dabei aber über das freuen, was seine Mitspieler ihm boten. Nils Lichtlein und Matthes Langhoff legten schnell nach und die Füchse führten nach drei Minuten mit 3:0.

Die ersten Fan-Freuden gab es am Donnerstag bereits, da hatte die Partie noch gar nicht begonnen. Erst kam Torwart Dejan Milosavljev durch den grün angestrahlten Nebel auf das Parkett der Max-Schmeling-Halle getrottet, kurz darauf auch Mathias Gidsel. Der so zuverlässige Schlussmann und der dänische Welthandballer waren wieder genesen, bereit für das Duell mit den Franzosen – und zu dessen Start prompt wichtig.

Die Pariser wiederum nahmen den Füchsen nun zumindest teilweise das Zepter des handballerischen Handelns ab, bewiesen nun, warum ihr Name einer der glanzvollsten des europäischen Handballs ist. Angeführt vom starken Rückraumspieler Luc Steins ging der zehnfache amtierende französische Meister beim 6:5 nach knapp zehn Minuten erstmals in Führung. Es war der erste von mehreren Führungswechseln in einer ersten Halbzeit, in der das Spiel mit wahnsinnigem Tempo hin und her waberte.

Immer wieder und selbst nach Gegentoren marschierten die Füchse und ihre Gäste im Eiltempo über das Parkett. Und immer wieder führten diese Tempogegenstöße auch zu Erfolg. Und wenn es einmal nicht schnell ging, fanden beide Mannschaften geduldig und vielseitig Lücken in der Deckung. Defensiv konnten lange nur die beiden Männer hinter den Deckungen überzeugen.

Dejan Milosavljev sorgte mit gleich mehreren Paraden für Jubel, sein Pariser Pendant Jannick Green für Kopfschmerzen bei den Füchsen. Die allerdings spielten fünf Tage nach dem verlorenen Spitzenspiel gegen Melsungen voll auf Augenhöhe mit Paris. Nach einer Viertelstunde stand es 10:10. Eine weitere gespielte Viertelstunde später ging es mit beim unerwartet torreichen Zwischenstand von 20:20 in die Kabinen.