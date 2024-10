Die Fußballerinnen von Hertha BSC haben in der Regionalliga Nordost der Frauen zum ersten Mal in dieser Spielzeit Punkte liegen lassen. Nach zuvor sechs Siegen aus den ersten sechs Liga-Spielen der Saison verloren die Berlinerinnen am Samstagnachmittag zu Hause gegen den FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 (1:3).

Die Partie gegen die ausschließlich aus U20-Spielerinnen bestehende Zweitvertretung des Thüringer Bundesligisten begann rasant. Bereits nach zwei Minuten bescherte Mittelfeldspielerin Emy Bührig Jena die frühe 1:0-Führung. Aber auch die Gastgeberinnen fanden schnell ins Spiel und egalisierten den Gegentreffer prompt: In der vierten Minute traf Senaur Yavuz zum 1:1-Ausgleich.

Insgesamt aber gehörte die erste Halbzeit – zumindest mit Blick auf das Ergebnis – klar den jungen Jenenserinnen. Mit einem Doppelschlag zum 3:1 stellten Helen Börner (25. Minute) und Karla Görlitz (32.) die Zeichen noch vor der Pause auf Sieg für die Gastgeberinnen. Zwar brachte einmal Yavuz ihre Mannschaft per Strafstoß und mit ihrem bereits sechsten Saisontor in der 86. Minute noch einmal zurück ins Spiel, ausgleichen oder gar drehen konnte Hertha dieses allerdings nicht mehr.

Während Herthas männliche Regionalligamannschaft am Freitagabend noch gegen Carl Zeiss Jena gewonnen hatte, ließen ihre jungen Kolleginnen in der Regionalliga Nordost so erstmals Federn. Bislang war die Mannschaft von Trainer Manuel Meister im Rennen um die Tabellenspitze im Gleichschritt mit Viktoria Berlin von Sieg zu Sieg geeilt. Nun könnte sie bei einem Punktegewinn von Viktoria gegen den Bischofswerdaer FV am Sonntag erstmals ein wenig zurückfallen.