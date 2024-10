Die nun zu verlegenden 11.000 Quadratmeter seien "1.000 Quadratmeter mehr als in der Planung vorab geschätzt wurde", so die Innenverwaltung auf Nachfrage der Grünen-Politikerin Julia Schneider. Das heißt aber auch, dass die EM-Organisatoren zunächst davon ausgegangen waren, dass mehr als die Hälfte des Kunstrasens im Müll landen würde. Das widerspricht den Versprechungen des Teams um Sportsenatorin Iris Spranger (SPD), wonach der Kunstrasen von der Fanmeile fast vollständig wiederverwendet werden sollte. Noch im Juli hatte die Kulturprojekte GmbH, die für die Fanmeile verantwortlich war, erklärt, es gäbe eine lange Liste mit Interessenten für den Kunstrasen. "Wir mussten mittlerweile einen Aufnahmestopp machen", sagte damals Eva Beyer von den Kulturprojekten gegenüber rbb|24. Zu den ersten Abnehmern gehörte unter anderem die JVA Tegel.

Die aber werde nun doch keinen EM-Kunstrasen bekommen, so die Sportverwaltung. Gründe wurden nicht genannt. Übrig geblieben sind demnach elf Abnehmer, darunter die Erwin-von-Witzleben Schule in Charlottenburg-Wilmersdorf und die Kita Hoppetosse in Lichtenberg. "Nicht alle ursprünglichen Interessensbekundungen konnten schlussendlich bestätigt beziehungsweise von den Interessenten baulich oder finanziell umgesetzt werden", heißt es. Grund seien unter anderem "Verschmutzungen durch Kaugummis oder Spuren von Pyrotechnik". Von der Rasenfläche, die auf dem Platz des 18. März verlegt wurde, könne sogar gar nichts wiederverwendet werden, "aufgrund von Rissen, die durch die Bühneninstallationen und der daraus resultierenden Traglast entstanden sind", so die Sportverwaltung. Von den 11.000 Quadratmeter Kunstrasen seien allerdings noch Reste vorhanden, für die nun eine weitere Verlosung organisiert werden solle.