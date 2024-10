Der SC Potsdam hat im dritthöchsten internationalen Volleyball-Wettbewerb einen klaren Sieg gefeiert. Die Brandenburgerinnen setzten sich am Mittwochabend im Challenge Cup in heimischer Halle mit 3:0 (25:11, 25:20, 25:20) gegen VKP Bratislava durch. Auch das Hinspiel hatten die Potsdamerinnen bereits klar mit 3:0 gewonnen.

Potsdam war gleich im ersten Abschnitt gut in der Partie und entschied den Satz deutlich und ungefährdet mit 25:11 für sich. Die zwei anschließenden Sätze waren auf dem Papier zwar etwas enger, doch Potsdam war auch hier die deutlich bessere Mannschaft. Insbesondere die US-Amerikanerin Danielle Harbin zeigte einen starken Auftritt. Sie ist die einzige Spielerin, die bereits in der letzten Saison in Potsdam spielte, und nach dem Umbruch im Sommer der Kopf des leidenschaftlich und mit viel Ausstrahlung spielenden Teams ist.

Sicherlich erfreulich für Trainer Riccardo Boieri und das Potsdamer Publikum: Im letzten Satz konnte der Coach etwas experimentieren und schickte gleich drei junge Spielerinnen aufs Parkett, was der Leistung aber keinen Abbruch tat. Die Brandenburgerinnen dominierten das Spiel über die gesamte Dauer, ließen bei den Gästen zu keinem Zeitpunkt Hoffnung aufkommen und gewannen daher verdient mit 3:0. Der SC Potsdam steht durch den Erfolg nun in der Runde der letzten 32 im Challenge Cup.