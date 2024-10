Die Volleyballerinnen des SC Potsdam sind erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Das rundum erneuerte Team von Trainer Riccardo Boieri setzte sich am Mittwochabend bei den Ladies in Black Aachen nach zweimaligem Satzrückstand am Ende knapp mit 3:2 (21:25, 25:22, 24:26, 25:21, 15:12) durch.

Danielle Harbin, die als einzige Spielerin aus dem Kader der vergangenen Saison übriggeblieben ist, war mit 17 Punkten überragende Spielerin der Gäste.