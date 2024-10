Im vierten Spiel der neuen Bundesligasaison hat es nun auch die Volleyballerinnen des SC Potsdam erwischt: Am Mittwochabend kassierte die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri beim 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) gegen den Schweriner SC ihre erste Niederlage in der Liga. Vor 1285 Zuschauern in der MBS Arena war die 1,85 Meter große Amerikanerin Danielle Harbin mit 14 Punkten bei den Gastgeberinnen die erfolgreichste Angreiferin.

Das neuformierte Team des in den vergangenen Monaten von strukturellen Turbulenzen durchschüttelten SC Potsdam schnupperte lediglich im dritten Durchgang gegen ansonsten klar überlegene Schwerinerinnen vorübergehend an einem Satzgewinn. Da setzten sich die Brandenburgerinnen mit fünf Punkten Vorsprung ab (14:9). Doch kurz darauf hatten die Gäste beim 19:19 bereits wieder den Gleichstand hergestellt. Sie brachten ihren Sieg in der Folge routiniert nach Hause.

In der Tabelle stehen Schwerin und Potsdam nun mit zehn bzw. sieben Punkten auf den Plätzen drei und vier. An der Tabellenspitze thronen die nach vier Spielen jeweils noch ungeschlagenen Mannschaften vom Dresdener SC und dem MTV Stuttgart. Weiter geht es für den SC Potsdam am kommenden Samstag (19:30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Münster.