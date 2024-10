Überragender Jake Hanes führt BR Volleys zu dominantem Sieg in Düren

Die Berlin Volleys haben auch ihr fünftes Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Bei den SWD powervolleys Düren setzte sich der deutsche Rekordmeister am Samstag souverän mit 3:0 (25:17, 25:23, 25:12) durch. Vor 2200 Zuschauern in der Arena Kreis Düren war der dominante US-Amerikaner Jake Hanes mit 20 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Sieger, gefolgt von Moritz Reichert (10 Punkte).