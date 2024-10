Die Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik 2026 werden in Frankfurt am Main und nicht wie geplant in Berlin und zu einem anderen Zeitpunkt ausgetragen. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) mitteilte, finden die Titelkämpfe nun vom 12. bis zum 16. August in der Festhalle statt.

Zu den Hintergründen für die Verlegung machte der DTB keine Angaben. Nach 1981 in München, 1997 in Berlin und 2015 in Stuttgart ist Deutschland zum vierten Mal Gastgeber einer RSG-WM.