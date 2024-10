Die Berlinerin Nyara Sabally und ihre Nationalteampartnerin Leonie Fiebich greifen nach dem Titel in der US-Basketball-Profiliga WNBA. Mit ihrem Team New York Liberty gewannen sie das vierte Halbfinale beim Titelverteidiger Las Vegas Aces mit 76:62 und zogen damit ins Finale ein.

Im Vorjahr hatte New York die Finalserie gegen Las Vegas noch 1:3 verloren, nun ging das Halbfinale (best of five) mit 3:1 an die Liberty.