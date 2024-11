In der Deutschen Eishockey Liga ist die Erfolgsserie der Eisbären Berlin gerissen: Nach elf Siegen am Stück verlor der Meister und Tabellenführer am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings mit 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:1) nach Verlängerung. Ihre letzte Niederlage hatten die Berliner Ende September in Schwenningen kassiert - ebenfalls ein 3:4 nach Verlängerung.