Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat US-Center David McCormack bis zum Saisonende verpflichtet. Das gab der Verein am Montagnachmittag bekannt. Alba reagiert damit auf die Auflösung des Vertrags mit Center Khalifa Koumadje .

David McCormack spielte zuletzt für Albas Euroleague-Konkurrent Armani Mailand. Davor stand der 25-Jährige in Instanbul bei Beşiktaş, Darüşşafaka und Galatasaray unter Vertrag. Während seiner Collegezeit wurde McCormack mit den Kansas Jayhawks NCAA-Champion. Der 2,08 Meter große US-Amerikaner ist bereits in der Hauptstadt, hat den Medizincheck erfolgreich absolviert und am ersten Mannschaftstraining teilgenommen.

"Wir hatten auf der Center-Position großen Bedarf, einen Spieler nachzuverpflichten. Zu diesem Zeitpunkt in der Saison ist es jedoch nicht leicht, eine nachhaltige Verstärkung zu finden, da der Markt nicht mehr allzu groß ist", so Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. Und weiter: "Umso glücklicher sind wir, dass wir mit David McCormack einen Spieler verpflichten konnten, den wir bereits beobachten, seitdem er seine ersten Schritte als Profi in der Türkei gemacht hat."