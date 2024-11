Senat will Weg für NFL-Spiele in Berlin freimachen

Der Berliner Senat hat angekündigt, am Dienstag den Beschluss zu fassen, in den nächsten Jahren American-Football-Gastspiele der nordamerikanischen NFL in der Stadt zu ermöglichen.

American Football und die nordamerikanische Profiliga NFL boomen, besonders auch in Deutschland. Weshalb auch dieses Jahr wieder ein Spiel in München stattfindet. Bald auch in Berlin? Von Ilja Behnisch

Auch von Seiten der NFL werden die Pläne für Duelle in Berlin nun konkreter. Eine Entscheidung der Liga, die erst am letzten Wochenende wieder ein Gastspiel in München gab, ist offenbar ebenfalls in dieser Woche möglich.

Liga-Chef Roger Goodell hatte zuletzt bei einem Fanevent in der bayerischen Landeshauptstadt Stellung zu den Plänen genommen. "Normalerweise glaube ich nicht an Gerüchte", sagte der NFL-Commissioner. In diesem Fall sei das anders. In Bezug auf Berlin ergänzte er: "Wir arbeiten daran. Es ist nicht finalisiert." Laut Goodell würden die Verhandlungen mit Berlin aber nicht bedeuten, dass man nicht nach München oder Frankfurt am Main zurückkehren werde.

Football-Partien außerhalb der USA haben in der NFL mittlerweile Tradition. Seit 2005 wurden einige Begegnungen in Mexiko-Stadt, London oder Sao Paulo ausgetragen. Nächstes Jahr ist ein Spiel in Madrid geplant. In Deutschland machte die NFL erstmals 2022 in München Station, letztes Jahr wurde in Frankfurt gespielt.