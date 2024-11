Alba startet in Vechta stark, verliert aber erneut

So 17.11.24 | 18:48 Uhr

Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga einfach nicht in Schwung. Am Sonntag verloren die ersatzgeschwächten Berliner vor 3.140 Zuschauern bei Rasta Vechta mit 93:96 (50:51). Alba steckt nach der fünften Niederlage im achten Spiel im unteren Tabellendrittel fest und bleibt damit auswärts weiter sieglos. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 22 und Ziga Samar mit 13 Punkten.