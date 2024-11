Die Entscheidung fällt in der Kür am Samstag (ab 13:50 Uhr). Die sechs weltbesten Paare der Serie qualifizieren sich für das Finale in Grenoble Anfang Dezember. Im vergangenen Jahr hatten Hase/Volodin beim Grand-Prix-Finale triumphiert. In den anderen drei Kategorien sind in China keine deutschen Teilnehmer am Start.