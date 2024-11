Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin bleiben weiter in der Erfolgsspur und auf Aufstiegskurs in Richtung Bundesliga. Am neunten Spieltag der zweiten Bundesliga gelang der Mannschaft von Trainerin Ailien Poese vor 5.000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei mit dem 2:1 (2:1) der sechste Sieg. Somit bleibt die Mannschaft, die gerade erst aus der Regionalliga aufgestiegen war, weiterhin auf Rang drei, der am Saisonende zum direkten Durchmarsch in die Bundesliga berechtigen würde.