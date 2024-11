Nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge hat Aufsteiger Energie Cottbus in der 3. Liga mal wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Am Samstag verloren die Lausitzer auswärts bei Rot-Weiß Essen mit 0:4 (0:2). Weil im Parallelspiel auch Verfolger Sandhausen verlor, behält Energie aber vorerst die Tabellenführung. Bereits am Sonntag könnten sie diese allerdings an den Sieger des Duells Bielefeld gegen Wiesbaden abgeben.