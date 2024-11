Fußball-Bundesliga - Union Berlin und Bo Svensson freuen sich auf "große Aufgabe" gegen Meister Leverkusen

Do 28.11.24 | 19:28 Uhr

Hoher Besuch in Köpenick: Der 1. FC Union empfängt am Samstag den amtierenden Double-Sieger an der Alten Försterei. Bayer Leverkusen kommt mit Rückenwind und Stürmer in Topform. Doch die "Eisernen" sind zu Hause noch ungeschlagen.

Fakten zum Spiel

Der 1. FC Union Berlin wartet seit vier Pflichtspielen auf einen Torerfolg

"Die Werkself" ist seit drei Pflichtspielen unbesiegt (zwei Dreier, ein Unentschieden)

Festung "Alte Försterei": Der FCU ist in dieser Saison zu Hause noch ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis)

In der Bundesliga warten die "Eisernen“ gegen Bayer 04 seit Anfang 2021 auf ein Erfolgserlebnis (seitdem: drei Niederlagen, vier Remis)

Die Gegner-Expertin Die gebürtige Leverkusenerin Lara ist über ihren Opa zur "Werkself" gekommen und schon in jungen Jahren mit ins Stadion genommen worden. Seit sieben Jahren hat sie, zusammen mit ihrer Schwester, eine Dauerkarte für die Heimspiele von Bayer 04 Leverkusen. Außerdem widmet sie sich seit dieser Saison zusammen mit den Hosts Nils und Kevin im Podcast "BayPod" ihrem Herzensverein. Neue Episoden erscheinen alle zwei bis drei Wochen.

Die sportliche Situation bei Bayer 04 Leverkusen

Der amtierende Double-Sieger Bayer 04 Leverkusen steht unter Trainer Xabi Alonso mit 20 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rekordmeister FC Bayern beträgt somit nach den ersten elf Bundesliga-Spieltagen bereits neun Zähler. Aber: Die "Werkself" kommt am Samstag (15:30 Uhr) mit Rückenwind nach Berlin, gewann zuletzt mit 5:2 gegen den 1. FC Heidenheim und am Dienstag in der Champions League mit 5:0 gegen RB Salzburg. "Die Erwartungen waren nach der vergangenen Saison natürlich hoch – und wurden, nach Meinung der breiten Öffentlichkeit, vielleicht noch nicht in allen Bereichen erfüllt. Ich hatte aber auch nicht damit gerechnet, dass wir die letzte Saison einfach reproduzieren können, das war unrealistisch", sagt Bayer-Fan und -Podcasterin Lara im Gespräch mit dem rbb. "Die Mannschaft hat Schwächen gezeigt, vor allem, was die defensive Stabilität und Ordnung betrifft. Das konnte man exemplarisch in der vergangenen Woche bei den beiden Gegentoren gegen Heidenheim sehen [Leverkusen gewann nach 0:2-Rückstand mit 5:2; Anm. d. Red.]." Außerdem merkt Lara die vielen Punkte an, "die wir nach Führungen schon verspielt haben." Zugleich stimmen sie die jüngsten Ergebnisse – vor dem Aufeinandertreffen mit den Eisernen und dem Pokal-Achtelfinale gegen den FC Bayern – positiv: "Gegen Heidenheim war das ab der 30. Minute eine sehr reife Leistung. Der Auftritt in der Champions League, auch wenn Salzburg in dieser Saison durchaus Probleme hat, war ein Riesenschritt nach vorne."

Auf diese Spieler sollte Union besonders achten

Zunächst verweist Lara auf die Langzeitverletzten der "Werkself": Jonas Hofmann, Amine Adli und Victor Boniface, "die alle wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres ausfallen", sagt die Bayer-Expertin. "Damit muss man klarkommen. Es kommt darauf an, dass sich Spieler, die bis jetzt in der zweiten Reihe standen, zeigen." Besonders hebt sie dabei den "Strafraumstürmer" Patrik Schick hervor, der vor allem in drei vergangenen Pflichtspielen der Werkself glänzte, indem er in diesem Zeitraum fünf der elf Bayer-Tore erzielte. "Er ist zwar auch dafür bekannt, immer mal wieder Wehwehchen zu haben, jetzt wird aber entscheidend sein, dass alles hält und seine individuellen Stärken zum Tragen kommen." Selbiges erhoffe sie sich auch von Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo.

Torjäger in Topform: Patrik Schick.

Das bewegt die Fans der "Werkself"

"Man merkt, dass der Verein – durch den Gewinn von Meisterschaft und Pokal – ganz neue Sphären erreicht hat", meint Lara. "Die mediale Aufmerksamkeit ist eine ganz andere. Gefühlt wird jede Woche darüber diskutiert, wohin unser Trainer als nächstes wechseln wird." Im Stadion sei eine neue Fanwelt mit neuem Fanshop eröffnet worden – und darüber hinaus "hat unsere Kurve zuletzt ein paar karitative Sachen gestartet, was auch sehr schön ist." Außerdem betont Lara die nachhaltige Bedeutung der großen Erfolge in der Vorsaison 2023/24. "Von diesem Meistertitel haben Fans seit vielen Jahren geträumt. Mein Opa hatte das in all den Jahren, die er schon ins Stadion geht, noch nie erlebt", sagt sie mit einem Schmunzeln. "Selbst wenn Xabi Alonso und Florian Wirtz am Ende der Saison gehen sollten, wäre das okay. Sie haben uns diesen Traum ermöglicht, die letzte Saison war für so viele Menschen so magisch. Man kann sich wirklich kaum vorstellen, was hier in der Stadt los war."

Das sagen die Trainer

Bo Svensson (1. FC Union Berlin): "Wir stehen vor einer großen Aufgabe: Der Deutsche Meister kommt zu uns. Zuletzt war Bayer wieder erfolgreich. Wir wissen, dass sie über viel Qualität verfügen. Es ist eine absolute Top-Leistung von uns gefragt, um da mitzuhalten. Das sind Aufgaben, auf die man sich freut, wenn man in der Bundesliga spielen darf." Xabi Alonso (Bayer 04 Leverkusen): Die Pressekonferenz fand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch nicht statt.

So könnte Union spielen

FCU-Trainer Bo Svensson kann gegen Leverkusen womöglich schon wieder auf Abwehrspieler Diogo Leite zählen, der in der Vorwoche in Wolfsburg aufgrund einer Fußverletzung frühzeitig ausgewechselt werden musste. Strukturell sei "nix kaputtgegangen. Jetzt ist es eine schmerzabhängige Sache, ob er uns zur Verfügung steht", so Svensson auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Nach vier Pflichtspielen in Folge ohne eigenen Torerfolg will Svensson von Verunsicherung nichts wissen. Entscheidend sei, dass das Team weiter geschlossen auftrete. Und: Fundament dafür sei defensive Stabilität – seit jeher Markenkern der „Eisernen“. Die mögliche Startelf des FCU: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Trimmel, Schäfer, R. Khedira, Rothe – Hollerbach, Vertessen - Jordan

Die Prognose

Der Tipp der Gegner-Expertin: "Union darf man nie unterschätzen – vor allem im Stadion An der Alten Försterei", meint Lara. "Die Spiele dort sind traditionell schwierig. Ich vermute, dass es auch am Samstag wieder eher zäh wird – kein Hurra-Fußball, ohne viele Tore. Ich hoffe auf einen 2:1-Sieg für Leverkusen." Der Redaktionstipp: Zustimmung in allen Punkten. Der 1. FC Union macht seinen Gästen zwar das Leben schwer, bleibt offensiv aber zu ungefährlich und verliert mit 0:2.

