In der Regionalliga Nordost ist der BFC Dynamo am Freitagabend als Sieger aus dem Berlin-Duell gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC gegangen. Die Weinroten gewannen vor 2.215 Zuschauern im heimischen Sportforum Hohenschönhausen durch ein Tor in der letzten Minute mit 3:2 (1:1).