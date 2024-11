Rucy Grunenberg (2. Minute), Sarah Dittrich (17., 38.) und Luca Maria Graf (31.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Elfie Wellhausen gelang in der 87. Minute zumindest noch der Ehrentreffer zum 1:4.

Im letzten Pflichtspiel des Jahres mussten die Frauen von Hertha BSC eine Niederlage verkraften. Zum Hinrundenabschluss unterlagen die Berlinerinnen am 11. Spieltag der Regionalliga Nordost mit 1:4 (0:4) gegen RB Leipzig II. Dabei lagen die Herthanerinnen am Samstagnachmittag bereits nach 45 Minuten mit 0:4 im Hintertreffen.

"Das Ergebnis wird dem Spiel nicht gerecht, weil wir in der ersten Hälfte zwar schlechter waren, aber nicht vier Tore schlechter. Unter den Gegentoren waren ein direkter Freistoß und eine Ecke, die wir beide hätten verteidigen können", sagte Hertha-Trainer Manuel Meister nach dem Abpfiff gegenüber rbb|24. "Leipzig war in den ersten 45 Minuten aber unstrittig besser als wir - ob das an den drei Spielerinnen lag, die aus ihrer ersten Mannschaft dabei waren, sei mal dahingestellt."

Dennoch betonte der Coach, dass er mit der Leistungssteigerung seines Teams im zweiten Abschnitt insgesamt zufrieden war. "Unser Auftritt in der zweiten Hälfte war total in Ordnung. Wir hatten 8:0-Chancen und RB hat nicht ein einziges Mal auf unser Tor geschossen."