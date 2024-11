Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin feierten am Samstagnachmittag in der Regionalliga Nordost einen deutlichen Sieg gegen den 1. FFV Erfurt. Die Berlinerinnen führten bereits nach der ersten Halbzeit im Stadion Lichterfelde mit 5:0. Henrike Sahlmann (6.,27., 40.+4 Minute), Stürmerin Aylin Yaren (17.) sowie Leyila Aydin sorgten für die Treffer und das komfortable Tore-Polster zur Pause. In der zweiten Hälfte war es erneut Stürmerin Aylin Yaren, die den 6:0 Endstand besorgte.

Durch den Sieg zieht die Viktoria an Hertha BSC in der Tabelle vorbei. Die Herthanerinnen kamen beim Tabellensiebten 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 hinaus. Elfie Wellhausen brachte die Blau-Weißen in der 16. Minute zwar mit ihrem 19. Saisontor in Führung, doch Magdeburgs Tabea Alsleben sorgte per direktem Freistoß aus 40 Metern für den Ausgleich.

Trainer Manuel Meister zeigte sich enttäuscht nach dem Remis seiner Mannschaft und der verlorenen Tabellenführung. "Magdeburg hat es im Rahmen seiner Mittel gut gemacht", erklärte Meister, der vor allem mit dem Einsatzwillen seines Teams in der ersten Halbzeit nicht zufrieden war. Nach der Pause kam Hertha besser ins Spiel, vergab mehrere hochkarätige Chancen, musste sich am Ende aber mit einem Punkt begnügen. "Das war heute nicht das gleiche Level an Leidenschaft wie vergangene Woche gegen Viktoria. Irgendwas hat uns gehemmt, vielleicht war es der Druck des Tabellenführers", sagte Meister.