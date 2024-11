Zum Abschluss des 14. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg eine empfindliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den FSV Zwickau verloren die Potsdamer im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion mit 0:2 (0:0). Damit rutscht das Team von Trainer André Meyer auf Rang 16 der Tabelle und befindet sich weiter in akuter Abstiegsgefahr. Der Aufwärtstrend, der sich am vorigen Spieltag mit einem 4:0-Auswärtserfolg bei Hertha II anzudeuten schien, wurde jäh unterbrochen.

Gegen Zwickau waren die Babelsberger in der ersten Halbzeit zwar die spielbestimmende Mannschaft, Zielspieler und Kapitän Daniel Frahn hing aber letztlich dennoch in der Luft. Nach gut einer halben Stunde ging der 37-Jährige dann im Strafraum der Gäste zu Boden und forderte einen Elfmeter. Schiedsrichter Sirko Müke entschied jedoch, weiterlaufen zu lassen. In der 48. Minute gerieten die Potsdamer schließlich nach schöner Kombination durch Jahn Herrmann in Rückstand. Und blieben in der Folge, anders als die Heimmannschaft, gefährlich. Den Deckel drauf machte Lucas Albert aber erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.