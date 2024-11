Miro Mittwoch, 20.11.2024 | 19:19 Uhr

Natürlich kann man auch heute noch ins Stadion gehen. Selbst wenn in den Kurven Pyro gezündet wird, ist man in den neutralen Blöcken doch weit weg, falls man Angst davor hat, so zumindest im Olympiastadion.

Es gehen trotz allem noch viele Familien oder Kinder ins Stadion. Es geht wohl nicht allen so, wie Ihnen.

Der Weg durch die Stadt zum Stadion ist wahrscheinlich gefährlicher.