Mit Leistner, vorerst ohne Reese: Hertha zu Gast in Magdeburg

Das lange Warten könnte ein Ende haben, denn Hertha-Star Fabian Reese sitzt beim Auswärtsspiel in Magdeburg immerhin schonmal wieder auf der Bank. Gut so, denn die Statistik weckt einige Erwartungen an diese Partie.