So 24.11.24 | 18:34 Uhr

Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen hart erkämpften Arbeitssieg gefeiert. Der Hauptstadtklub gewann am Sonntag vor 8.622 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Tabellensiebzehnten TVB Stuttgart mit 33:29 (15:15).

Die Füchse bleiben damit Tabellenvierter. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit acht und Tim Freihöfer mit fünf Toren.