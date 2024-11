Warum die Handball-Bundesliga derzeit so spannend ist

Für die Füchse Berlin geht es am Sonntag gegen den THW Kiel um den Anschluss an die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga. Der Verlierer muss seine Titel-Ambitionen möglicherweise erstmal hinten anstellen. Von Aljoscha Huber