Do 21.11.24 | 21:01 Uhr

Die Handballer der Füchse Berlin haben nach zuletzt drei Niederlagen in Serie in der Champions League einen wichtigen Sieg geholt. Der Bundesligist gewann am Donnerstagabend vor rund 6.450 Zuschauern gegen den rumänischen Meister Dinamo Bukarest mit 38:29 (22:14).

Die Füchse bleiben mit vier Siegen aus acht Spielen Fünfter der Gruppe A. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit sieben sowie Tim Freihöfer und Lasse Andersson mit je sechs Toren.