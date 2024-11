Rückraumspieler Dustin Kraus wechselt vom ThSV Eisenach zurück zum 1. VfL Potsdam. Das gab der Brandenburger Handball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der 23-Jährige spielte zwischen 2020 und 2022 für die Füchse Berlin, schloss sich dann Potsdam an und unterstützte die Mannschaft damals beim Aufstieg in die 2. Liga. 2023 verließ er das Team in Richtung Eisenach.

Nun kehrt er an alte Wirkungsstätte zurück und soll die angespannte Personalsituation des Tabellenletzten verbessern.