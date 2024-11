Acht Spiele, acht Siege lautet der perfekte Bundesliga-Start der BR Volleys. Am Dienstag starten sie gegen Ljubljana in die Champions League - mit Träumen vom Final Four, einem Leader als Libero und einem guten Omen. Von Jakob Lobach

Vor 4.082 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle ließ Volleys-Trainer Joel Banks zu Beginn seine Stammformation ran. Dem 49-jährigen Engländer ging es darum, die Abläufe in seiner Mannschaft im Hinblick auf die anstehenden größeren Aufgaben in der Champions League sowie im deutschen Pokal zu festigen.



Erst gegen Ende des ersten Satzes erhielten mit Simon Plaskie für Ruben Schott und Malescha für Jake Hanes auch Akteure aus der zweiten Reihe Spielpraxis. Später kam auch noch Jan Fornal für Moritz Reichert.



Die Überlegenheit der Gastgeber nahm nach diesen Wechseln nur vorübergehend etwas ab. Sorge um einen Satzverlust musste sich die Mannschaft dennoch nicht machen. So ehrgeizig die Hachinger auch zu Werke gingen, konnten sie gerade in den Elementen Aufschlag und Block nicht mit dem Gegner mithalten.