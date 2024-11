Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben im europäischen Challenge Cup einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht.

Das Team von Chefcoach Riccardo Boieri gewann am Mittwochabend das Hinspiel in der heimischen Arena am Luftschiffhafen gegen ZOK Ub aus Serbien mit 3:0 (25:21, 25:18, 25:23).