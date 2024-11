Nächster Sieg in der Champions League

Die BR Volleys haben auch ihre zweite Prüfung in der Gruppenphase der Volleyball-Champions-League erfolgreich bestanden. Nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Ljubljana in der Vorwoche setzte sich der Bundesliga-Tabellenführer beim belgischen Vizemeister Greenyard Maaseik mit 3:0 (25:16, 25:20, 32:30) durch.

Am 3. Dezember steht für die Berliner bei PGE Projekt Warschau die wohl schwerste Aufgabe in der Vierergruppe an.