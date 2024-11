Im deutschen Pokal haben die Volleyballerinnen des SC Potsdam für eine große Überraschung gesorgt. Den Cupverteidiger und amtierenden Meister MTV Stuttgart schalteten die Brandenburgerinnen am Freitag im Viertelfinale mit einem hochverdienten 3:1 (25:16, 21:25, 25:11, 25:19)-Erfolg aus. Vor 912 Zuschauern in der MBS-Arena von Potsdam war Mittelblockerin Sabrina Starks die herausragende Spielerin beim Sieger. Schon in der Bundesliga hatte der SCP den Meister geschlagen.