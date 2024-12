Alba Berlin scheitert im Viertelfinale an Bamberg

So 08.12.24 | 21:24 Uhr

Alba weiter in der Krise: In Bamberg verpassen die Berliner den Einzug in das Final-Four des BBL-Pokals. Im ersten Durchgang hielt Matt Thomas sein Team noch im Spiel. Dann übernahm der Gastgeber.