Die sportliche Situation bleibt bei den Berlinern nach dem nächsten Rückschlag sehr ernst. In der Euroleague sind die Chancen auf den Playoff-Einzug nach der Saison-Halbzeit quasi verspielt. In der Bundesliga liegt der elfmalige deutsche Meister abgeschlagen auf Rang 15. Am Sonntag geht es mit einem Auswärtsspiel in Göttingen weiter.