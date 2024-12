Alba holt Kantersieg in Göttingen

So 22.12.24 | 17:48 Uhr

Alba Berlin ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Die Berliner siegten am Sonntag vor ausverkaufter Halle bei Schlusslicht BG Göttingen deutlich mit 109:83 (52:35). Für die Hauptstädter war es der erste Auswärtssieg in dieser Saison.

Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 17 und Malte Delow mit 14 Punkten.