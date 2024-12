Alba weiter in der Krise: In Bamberg verpassen die Berliner den Einzug in das Final-Four des BBL-Pokals. Im ersten Durchgang hielt Matt Thomas sein Team noch im Spiel. Dann übernahm der Gastgeber.

Ursprünglich sollte die Partie an diesem Sonntag in Würzburg stattfinden. Warum die Bayern an diesem Tag keine Halle haben, war zunächst unklar. Normalerweise bestreiten die Unterfranken ihre Heimspiele in der Tectake Arena. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.