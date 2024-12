Erste Saison-Niederlage für Volleys in Warschau

Die Berlin Volleys haben in der Champions League die erste Niederlage der Saison kassiert. Der deutsche Meister verlor beim favorisierten polnischen Spitzenteam PGE Projekt Warschau glatt mit 0:3 (22:25, 21:25, 22:25). Erfolgreichster Angreifer der Berliner war Jake Hanes mit 18 Punkten.

Gegen die mit Weltklassespielern gespickte Mannschaft der Polen konnten die Volleys um Nationalspieler Tobias Krick die Sätze knapp gestalten, sich in den entscheidenden Momenten aber nicht durchsetzen. In Pool A stehen die Berliner weiter auf Rang zwei von vier. Die ersten beiden Spiele gegen Greenyard Maaseik und Volley Ljubljana hatte das Team von Trainer Joel Banks gewonnen.

In dieser Saison qualifizieren sich in der Champions League nur die jeweils Erstplatzierten aus den fünf Vierergruppen für das Viertelfinale. Die Gruppenzweiten sowie der beste Gruppendritte ermitteln in Playoff-Spielen die drei weiteren Teilnehmer für die Runde der letzten acht Teams