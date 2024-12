Interview | Ex-Cottbus-Spieler René Rydlewicz - "Wenn die Kinder gut drauf sind, hat Energie Cottbus gewonnen"

Energie Cottbus empfängt Hansa Rostock am Sonntag zum Ostduell. René Rydlewicz hat in seiner Spielerlaufbahn für beide Vereine die Schuhe geschnürt. Mittlerweile ist er Lehrer und befindet sich für die anstehende Partie in einer emotionalen Zwickmühle.



rbb|24: Am Wochenende kommt es beim Duell von Energie Cottbus und Hansa Rostock zum Duell ihrer Ex-Vereine. Wie eng verfolgen sie beide Teams noch? René Rydlewicz: In den Nachwuchs beider Vereine habe ich etwas mehr Einblick. Gerade hier in Cottbus, weil mein Junge hier spielt und auf der Sportschule ist. Da verfolge ich so gut wie jedes Spiel. Im Männerbereich so gut wie gar nicht. Ich habe Amir Shapourzadeh (Direktor Profifußball bei Hansa Rostock, Anm. d. Red.) mal geschrieben, weil er mein Mannschaftskollege war, und wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Das ist meine stärkste Verbindung.



Sie sind nach ihrer Karriere Lehrer geworden. Wie kam es dazu? Mein Sohn war an dieser Schule. Zu der Zeit war ich beim DFB als Co-Trainer einer Jugend-Nationalmannschaft beschäftigt. Unter der Woche war ich dadurch den ein oder anderen Tag in Cottbus und habe den Lehrermangel mitbekommen. Dann habe ich mit der Direktorin gesprochen, dass der Sportunterricht eigentlich nicht ausfallen müsste. So ist das eine zum anderen gekommen. Jetzt bin ich hier und habe Freude daran.



Aktuell spielt Energie Cottbus eine starke Saison, ist momentan Tabellenführer. Wie nehmen Sie die Fußball-Stimmung in der Region wahr? Ich erlebe es durch die Kinder. Es gibt ganz viele Kinder, die ins Stadion gehen und ich sehe dann am Montag immer, wie sie drauf sind – und in letzter Zeit sind sie sehr, sehr gut drauf. Ich glaube vielen Spielern ist gar nicht so bewusst, wie viel man mit guten Auftritten und Ergebnissen bei den Kindern und Jugendlichen bewirkt. Ich freue mich einfach, wenn die Kinder gut drauf sind. Dann weiß ich, Energie Cottbus hat gewonnen.



Wie bewerten Sie die Aufstiegschancen von Energie Cottbus? Unwahrscheinlich ist es nicht. Die letzten Spielzeiten haben gezeigt, dass gerade Aufsteiger die Euphorie mitnehmen konnten und es dann geschafft haben. Die eine gute Mannschaft hatten und sich auf das Wesentliche konzentriert haben. Das ist hier bei Energie Cottbus der Fall. Da gibt es kaum Nebengeräusche und es wird in Ruhe gearbeitet.



Wie wird oder soll das Spiel Ihrer Meinung nach ausgehen? Gute Frage! Da muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich am Montag glückliche Kinder in der Schule oder einen glücklichen Schwiegervater haben will. Das kann ich nicht beantworten, weil ich einfach beide sehr, sehr liebhabe. Meine Schwiegereltern leben in Rostock, mein Schwiegervater kommt extra nach Cottbus und möchte sich das Spiel gern anschauen. Deshalb spare ich mir besser den Tipp.



Vielen Dank für das Gespräch!

