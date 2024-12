Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Am Samstag gewann der deutsche Meister gegen die Schwenninger Wild Wings mit 7:3 (5:1, 2:1, 0:1) und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. Liam Kirk steuerte vier Tore zum ungefährdeten Erfolg bei, außerdem trafen Ty Ronning, Blaine Byron und Olivier Galipeau für die Hauptstädter.

Vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof kontrollierten die Hausherren das Spiel von Beginn an und fanden immer wieder Lücken in der Schwenninger Hintermannschaft. Ronning sorgte in der neunten Minute für die Führung, Byron erhöhte wenig später. Weil Kirk innerhalb von fünf Minuten ein Hattrick gelang, zogen die Berliner auf 5:0 davon, ehe Mirko Höfflin unmittelbar vor der ersten Pause im Powerplay für die Gäste traf.

Nach dem Wiederbeginn taten auch die Schwarzwälder mehr für die Offensive. Trotzdem baute Galipeau mit einem Überzahltor den Vorsprung der Gastgeber aus (32.). Alexander Karachun verkürzte ebenfalls im Powerplay für die Schwenninger (34.), doch Kirk stellte mit seinem vierten Treffer den alten Abstand wieder her (36.). Im Schlussabschnitt spielten beide Teams weiter nach vorn, aber nur die Gäste trafen. Arkadiusz Dziambor sorgte für den Endstand (43.).