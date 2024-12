Renate Berlin Sonntag, 01.12.2024 | 19:38 Uhr

Was nützen die besseren Spielanteile wenn der Hartgummi

einfach nicht ins Netz will.

Kurz vor Knapp rettet Leo die Bären in die OT. Manu netzt dann beherzt zum Sieg ein. Die Bären bleiben erst mal in Berlin. Am

Mittwoch kommt Zürich zum

CHL VF in die Uber Arena. Freitag schwimmen die Haie vorbei. Nebenbei die Schwarz-Goldenen Trikots der Ice Tigers sahen toll aus, hatten die Bären auch schon. Aber

Auf mich hört ja keiner. Typisch Frau :-)