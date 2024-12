Das Berliner Eiskunstlaufpaar Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin hat beim Grand-Prix-Finale in Grenoble einen furiosen Start hingelegt und liegt auf Siegkurs. Die Titelverteidiger zeigten am Donnerstagabend ein fehlerfreies Kurzprogramm und übernahmen mit der Saisonbestleistung von 76,72 Punkten die Führung. Die Entscheidung fällt am Freitag in der Kür (ab 19.45 Uhr/sportschau.de).