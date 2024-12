Kann Union in Bremen zum Jahresende die Auswärtsschwäche beenden?

Union Berlin hofft in Bremen nach acht Spielen ohne Sieg auf einen Befreiungsschlag. Dabei hilft nicht gerade, dass die letzte Partie des Jahres auswärts ansteht. In fremden Stadien konnte Union in dieser Saison bisher nur fünf Punkte einfahren.