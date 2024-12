Wollitz will "aus der Zitrone rauspressen, was noch drin ist"

Ungewöhnlich zugeknöpft gab sich der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstagmittag. Denn mit Blick auf das einsatzfähige Personal sprach der 59-Jährige lediglich von einer "komplizierten Lage". Wer für das Spiel am Samstag in Mannheim (Anpfiff 14 Uhr) ausfällt, wollte er nicht sagen. "Es sind mehrere Stammspieler", so Wollitz. "Damit bekommen nun diejenigen Einsätze, die zuletzt nicht so häufig zum Einsatz kamen."