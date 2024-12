Die BR Volleys haben sich wie so oft in den letzten Jahren mit einem deutlichen Sieg den Einzug ins Endspiel des deutschen Volleyball-Pokals gesichert. Beim TSV Haching München setzte sich der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend vor 884 Zuschauern in einer weitgehend einseitigen Partie in nur 68 Minuten mit 3:0 (25:16, 25:14, 25:20) souverän durch.