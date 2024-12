So 29.12.24 | 18:03 Uhr

Den Bundesliga-Volleyballerinnen vom SC Potsdam ist ein erfolgreicher Jahresabschluss gelungen. Die Brandenburgerinnen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den USC Münster mit 3:0 und halten somit Anschluss zur Spitze.

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam mussten sich im Halbfinale des DVV-Pokals dem Dresdner SC geschlagen geben. In einem umkämpften Spiel unterlagen die Potsdamerinnen mit 2:3 und verpassten nur knapp eine Sensation.

Der erste Satz begann ausgeglichen. Erst beim Stand von 14:14 konnten sich die SCP-Frauen absetzen. Der zweite Durchgang ging anschließend überdeutlich mit 25:10 an die Potsdamerinnen, die auch den dritten Satz vor 1.788 Zuschauern in der heimischen Arena am Luftschiffhafen mit 25:17 für sich entscheiden konnten.

Für den SC Potsdam war es der zehnte Saisonsieg. Damit bleiben sie weiterhin auf Rang vier, haben jedoch mit den drittplatzierten Schwerinerinnen gleichgezogen. Weiter geht es für die Brandenburgerinnen am 4. Januar mit dem Spitzenduell beim MTV Stuttgart.