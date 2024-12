Die Berlin Volleys stehen in der Volleyball-Champions-League vorzeitig in der K.o.-Runde. Am vierten Spieltag der Gruppenphase gelang der Mannschaft gegen den belgischen Vizemeister Greenyard Maaseik ein 3:1 (25:12, 21:25, 25:22, 25:19)-Sieg. Damit hat der deutsche Meister in seiner Vierergruppe den zweiten Platz bereits sicher.

Vor 5.116 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Angreifer Jake Hanes der überragende Akteur.