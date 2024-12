Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga am Mittwochabend einen souveränen Heimsieg gefeiert.

In der Tabelle liegen die Brandenburgerinnen nach sieben Siegen in neun Spielen mit insgesamt 16 Punkten auf dem vierten Platz. Schon am Samstag geht es in der Volleyball-Bundesliga weiter; dann sind die Potsdamerinnen beim SSC Palmberg Schwerin zu Gast.